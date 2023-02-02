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УАФ обратилась к УЕФА и ТФФ с требованием запретить играть российским командам спарринги в Турции

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Официальное заявление УАФ

УАФ обратилась к УЕФА и ТФФ с требованием запретить играть российским командам спарринги в Турции

фото из свободных источников

Новина українською

УАФ направила письмо в адрес УЕФА и Федерации футбола Турции, в котором выразила свое возмущение тем фактом, что несмотря на решения ФИФА и УЕФА проводятся матчи с участием российских команд.

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"В предсезонный подготовительный период в ряде стран клубы проводят товарищеские матчи, среди которых и представители России. По информации из открытых источников и СМИ, в последнее время некоторые из этих поединков прошли в Турции. К сожалению, такие матчи могут иметь место и дальше.

Поскольку война продолжается, ежедневно унося жизнь украинцев как на поле боя, так и в их домах, больницах, детских садах, а положения ФИФА и УЕФА относительно этой ситуации остаются без изменений, мы утверждаем, что матчи с российскими командами неприемлемы, а участие членов европейской футбольной семьи в их организации и непосредственно в игре является нарушением распоряжений УЕФА и подрывом этических устоев и гуманистических ценностей.

Мы обращаемся к Вам с просьбой принять меры ко всем причастным, чтобы в дальнейшем избежать повторных жестов неуважения и случаев нарушения санкций, справедливо наложенных УЕФА на команды из страны-агрессора, поскольку бездействие или отсутствие реагирования и наказания за их незаконные действия поощряет террористов их продолжать", — в частности, говорится в письме УАФ.

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В статье: УЕФА УАФ
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