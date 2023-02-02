Григорий Суркис: Зачем российским спортсменам международный спорт, Олимпиада – западный мир, который они постоянно так искренне проклинают?
Сурскис заявил, что российские спортсмены должны отведать все радости изгнания и изоляции вместе со своей страной-террористом
Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорту Григорий Суркис призвал МОК не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям.
"Олимпийская спортивная семья Украины верила, что в лице президента МОК Томаса Баха нашла настоящего друга Украины, надежного партнера по команде, который поможет на пути к победе, а не подставит ногу в ответственный момент.
Похоже, что и Бах, и члены исполкома МОК забыли и о ценностях олимпизма, и о гуманистических идеалах. Или пропаганда насилия, пыток, изнасилований, обстрелов и убийств, радостно поддерживаемых российским спортом, – это и есть новые идеалы? Для России спорт не существует вне политики – он является ее продолжением. Российские спортсмены – это всего лишь шестерня одной крупной пропагандистской машины кремля.
С началом полномасштабной войны против Украины двери мирового спорта перед лицом России закрылись. И они должны быть закрыты и дальше. Ведь спорт – это вековое достояние цивилизованного мира, частью которого Россия перестала быть.
Не почувствовать сладкий вкус победы на высоких международных пьедесталах, а отведать все радости изгнания и изоляции вместе со своей страной-террористом – вот чего действительно заслуживают российские атлеты. Да и вообще, зачем им международный спорт, Олимпиада – западный мир, который они постоянно так искренне проклинают?
Ни о какой нейтральности не может идти и речи, пока враг продолжает войну, цель которой – геноцид украинского народа. Любое нейтральное знамя и форма – пропитанные кровью погибших украинцев из Харькова и Чернигова… Ирпеня и Бучи… Мариуполя и Херсона… моей родной Одессы.
Хотя товарищеские матчи с российскими футбольными командами несут лишь неофициальный статус, но они являются примером позорного и недопустимого нарушения режима изоляции страны-агрессора, прямо противоречащие решениям ФИФА и УЕФА.
Украинские клубы решили не проводить матчей с игравшими с российскими клубами командами. Однако требуется немедленная и решительная реакция со стороны международных спортивных организаций. Я убежден, что со своей стороны, мы должны отстаивать позицию по полной и безусловной изоляции агрессора.
Сейчас мы видим, как шаг за шагом российская пропаганда и русский мир пытаются проникнуть наружу, на международные соревнования. Само появление российских спортсменов на спортивных соревнованиях высочайшего уровня является колокольчиком для международного сообщества, демонстрирующим постепенное принятие миром российской агрессии в Украине.
Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я выступаю категорически против таких инициатив и полностью поддерживаю обращение Верховной Рады Украины в парламенты стран мира, Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации", - сказал Суркис.
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