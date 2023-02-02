МОК: Возможный бойкот Олимпиады Украиной противоречит основам и принципам олимпийского движения

Международный Олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление, в котором раскритиковал возможный бойкот Украиной Олимпиады в Париже.

"Очень досадно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на этой преждевременной стадии. Участие отдельных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом на Олимпиаде в Париже в 2024 году пока не обсуждалось.

Читайте также МОК готовит для россиян и белорусов специальную систему квот на Олимпиаду-2024

МОК должен учесть "серьезную обеспокоенность", высказанную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. 1 февраля 2023 г. Специальный докладчик в сфере культурных прав и Специальный докладчик по вопросам современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости выпустили пресс-релиз, в котором говорится: "Эксперты ООН (сегодня) высоко оценили Международный олимпийский Комитет по рассмотрению вопроса о допуске отдельных спортсменов России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях как нейтральных спортсменов. Мы призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена по признаку национальности.

Мы понимаем стремление поддержать украинских спортсменов и украинское олимпийское сообщество, которые вместе со всеми украинцами ужасно страдают от войны. Однако Олимпийский комитет и олимпийское сообщество в более широком плане также имеют непреодолимое обязательство соблюдать Олимпийскую хартию и, шире, международные нормы прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так откровенно игнорируют права человека, мы имеем большую обязанность поддерживать наши общие ценности".

Два специальных докладчика уже написали МОК в сентябре 2022 года, чтобы "выразить серьезную обеспокоенность по поводу рекомендации запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, таким как судьи, участвовать в международных соревнованиях исключительно на основе их национальности, как вопрос принципа. Это поднимает серьезные вопросы по недискриминации".

Международное сообщество также широко поддерживает объединяющую олимпийскую миссию. В этом отношении следует выделить недавнее принятие резолюции "Спорт как фактор устойчивого развития" Генеральной Ассамблеей ООН 1 декабря 2022 года.

Эта резолюция признает, что "большие международные спортивные мероприятия должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и толерантности, без какой-либо дискриминации, и что следует уважать объединяющий и примирительный характер таких мероприятий".

Резолюция, в частности, "признает Олимпийскую хартию и то, что любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению".

Эта резолюция была принята консенсусом всех государств-членов ООН, включая правительства Украины и России.

Важно также отметить, что все остальные НОКи соблюдают принципы Олимпийской хартии, включая тех, чьи спортсмены пострадали от конфликтов и войн на их территории. Несмотря на неизмеримые человеческие страдания, вызванные слишком большим количеством войн во всем мире сегодня, ни один из других НОКов не ставит под сомнение свою приверженность олимпийским принципам и объединяющей миссии олимпийского движения. Другие НОКи, также пострадавшие от конфликтов и войн, никогда не подвергают сомнению участие своих спортсменов в международных спортивных соревнованиях.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую сейчас рассматривает НОК Украины, противоречит основам олимпийского движения и отстаивающим его принципам. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, обязывающей все НОКы "участвовать в Олимпиадах, отправляя спортсменов". Как показала история, предыдущие бойкоты не достигали политических целей и служили только для наказания спортсменов бойкотирующих НОК", - говорится в сообщении.