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Украина продолжает просить у партнеров дальнобойные ракеты и обещает не бить ими по территории РФ

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Такое заявление сделал Министр обороны Украины Алексей Резников

Украина продолжает просить у партнеров дальнобойные ракеты и обещает не бить ими по территории РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинским военным необходимы дальнобойные ракеты. Это поможет обеспечить оборону от российских захватчиков и заставит их проиграть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии.

Резников обратился к западным партнерам с призывом как можно быстрее помочь с установлением противоракетной обороны.

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"Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу", - заявил министр.

Он сказал, что Украине необходимо получить Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами", - подчеркнул Резников.

По словам министра, украинские военные нуждаются также в танках и бронетехнике. При этом он поблагодарил за те решения по поставкам, которые были приняты на последней встрече в Рамштайне.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB, уже в конце этой недели.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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