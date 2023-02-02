Скандальные закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн грн

Суд арестовал на 2 месяца экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил многомиллионный залог.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Сегодня, 2 февраля, уволенному заместителю Министра обороны Украины, который отвечал за Тыловое обеспечение ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. По ходатайству следователя Бюро, Печерский районный суд г. Киева применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.