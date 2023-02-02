  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Скандальные закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн грн
В тренде

Скандальные закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн грн

Общие новости
(2 голосов)

Суд арестовал экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова

Скандальные закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн грн

фото из свободных источников

Новина українською

Суд арестовал на 2 месяца экс-замминистра обороны Вячеслава Шаповалова и определил многомиллионный залог.

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Сегодня, 2 февраля, уволенному заместителю Министра обороны Украины, который отвечал за Тыловое обеспечение ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. По ходатайству следователя Бюро, Печерский районный суд г. Киева применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Читайте такжеДБР заявило, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

По теме
yellow-arrow
МОК: Возможный бойкот Олимпиады Украиной противоречит основам и принципам олимпийского движения
yellow-arrow
СБУ задержала банду с удостоверениями добровольческого формирования, которому помогало Динамо
yellow-arrow
Григорий Суркис: Зачем российским спортсменам международный спорт, Олимпиада – западный мир, который они постоянно так искренне проклинают?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде