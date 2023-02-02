Генштаб ВСУ: Россияне готовятся к скрытой мобилизации на оккупированных территориях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на шесть вечера второго февраля 2023-го года. Идут 343-е сутки полномасштабного вторжения России.

Генштаб раскрыл детали скрытой мобилизации, осуществляемой агрессором на оккупированных территориях:

"В частности, в городе Горловка Донецкой области все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь. Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага призывом на военную службу в ряды противника", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

Добавим, что Украина просит от партнеров дальнобойные ракеты, обещая не бить ними по территории РФ.