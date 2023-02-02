Зеленский: Стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий
Глава государства подытожил очередной день войны с агрессором
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 2-го февраля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: "Провел сегодня заседание Ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки. А затем во второй половине дня, – дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо значимого разговора".
Зеленский прокомментировал общую ситуацию на поле боя, а также доложил о том, что продолжается борьба на дипломатическом фронте – целью является усиление санкций в отношении агрессора:
"Мы не оставим без нашего ответа ни одно агрессивное действие оккупанта. Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий.
Мы должны продолжать то же, что делаем. Усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно единственными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поводу снабжения обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию".
Продолжается также внутренняя чистка государственного аппарата: "Продолжаем и нашу борьбу с внутренним врагом – и я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, Офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще задействован в очищении нашего государства.
Новые шаги – будут", - отметил президент.
Также Зеленский поблагодарил всех тех, кто на фронте защищает Независимость Украины.
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