  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США допускают участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе
В тренде

США допускают участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе

Общие новости
(1 голосов)

НОК США готов рассмотреть такое решение МОК

США допускают участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе

paris2024.org

Новина українською

США не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026, если они не будут представлять свою страну.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит Вloomberg.

"В случаях, когда спортивные организации и организаторы соревнований, такие как Международный олимпийский комитет, решают разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в спортивных соревнованиях, должно быть совершенно ясно, что они не представляют российское или белорусское государства", - сказала Жан-Пьер.

Читайте такжеМОК: Возможный бойкот Олимпиады Украиной противоречит основам и принципам олимпийского движения

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

НОК США поддержал дальнейшее рассмотрение этой идеи МОК.

По теме
yellow-arrow
Страны Балтии и Польша призвали МОК к недопуску атлетов из РФ и РБ к Олимпиаде-2024
yellow-arrow
Шольц: Мирные переговоры возможны только после выхода России из Украины
yellow-arrow
Зеленский: Стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде