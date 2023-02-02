США допускают участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе
НОК США готов рассмотреть такое решение МОК
paris2024.org
США не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026, если они не будут представлять свою страну.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит Вloomberg.
"В случаях, когда спортивные организации и организаторы соревнований, такие как Международный олимпийский комитет, решают разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в спортивных соревнованиях, должно быть совершенно ясно, что они не представляют российское или белорусское государства", - сказала Жан-Пьер.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
НОК США поддержал дальнейшее рассмотрение этой идеи МОК.
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