Страны Балтии и Польша призвали МОК к недопуску атлетов из РФ и РБ к Олимпиаде-2024

Министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с официальным заявлением к Международному олимпийскому комитету (МОК).

Страны объявили о поддержке Украине. Кроме того, чиновники призвали МОК к недопуску на Олимпийские игры-2024 атлетов из России и Беларуси.

"Мы, министры спорта Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, благодарим спортивное движение за солидарность с украинским народом и за поддержку, которую вы оказываете всем украинским спортсменам, тренерам, спортивному персоналу после начала массированной военной атаки со стороны России.

Мы осуждаем попытки Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть на международные соревнования спортсменов стран-агрессоров России и Беларуси. В то время, когда свободные и демократические страны объединяют свои силы, чтобы усилить поддержку Украины в ее борьбе против агрессивной войны России, которую поддерживает ее союзник Беларусь, и ввести дополнительные санкции против России как государства спонсора терроризма, МОК начинает поиск способов для участия спортсменов из России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Париже в 2024 году, что позволяет использовать спорт для легитимизации и отвлечения внимания от захватнической войны России против Украины.

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Попытки вернуть российских и белорусских спортсменов на международные спортивные соревнования под ширмой нейтралитета легитимируют политические решения и широкую пропаганду этих стран, в том числе из-за использования спорта в качестве отвлекающего фактора от незаконной агрессии против Украины.

Мы высоко ценим все международные спортивные организации и федерации, которые отстранили спортсменов и представителей России и Беларуси от международных соревнований и их организации, и призываем не менять свою позицию, пока Россия и Беларусь не прекратят агрессию против Украины.

Мы должны обеспечить справедливость и ответственность, привлекая к ответственности лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Принимая во внимание автономию спортивного движения, мы призываем все международные спортивные организации придерживаться этого жесткого подхода. Обстоятельства не изменились после решения, принятого 28 февраля 2022 г. Исполкомом МОК.

Помня об автономии спортивного движения, мы, министры спорта стран Балтии и Польши, убеждены, что разрешение россиянам и белорусам вернуться к международным соревнованиям также может поставить спортсменов в затруднительное положение и дополнительное давление, через соревнования с русскими и белорусами или противостояние им и их болельщикам на спортивных соревнованиях.

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Мы будем продолжать поддерживать украинских спортсменов, тренеров, спортивный персонал, посредников и их страну, а также защищать наши общие ценности и интересы свободных и демократических государств", - говорится в обращении.