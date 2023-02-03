Сводка Генштаба: Несмотря на потери, россияне наступают на четырех направлениях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 3 февраля, сообщает, что Россия, понеся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, а именно Стельмаховка, Невское и Билогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

Российская Федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 2 из них - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Генштаб предупреждает о высокой угрозе дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка сталая, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.