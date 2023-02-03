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Приближаемся к отметке в 130 тысяч хороших россиян. Генштаб опубликовал потери врага за 2 февраля

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Больше 800 оккупантов

Приближаемся к отметке в 130 тысяч хороших россиян. Генштаб опубликовал потери врага за 2 февраля

Міністерство оборони України

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 129870 (+840) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3215 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6388 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2215 (+3) ед,
  • РСЗО – 460 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 222 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+1) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5068 (+4) ед,
  • специальная техника – 202 (+2).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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