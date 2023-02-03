Приближаемся к отметке в 130 тысяч хороших россиян. Генштаб опубликовал потери врага за 2 февраля
Больше 800 оккупантов
Міністерство оборони України
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 129870 (+840) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3215 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6388 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2215 (+3) ед,
- РСЗО – 460 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 222 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+1) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5068 (+4) ед,
- специальная техника – 202 (+2).
Данные уточняются.
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