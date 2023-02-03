В США приняли первое решение о конфискации активов российского олигарха, они могут пойти Украине
Кругооборот денег в природе
Фото - Reuters
Федеральный суд Манхэттена принял решение конфисковать $5,4 млн российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал российскую армию, которая захватила Крым в 2014 году. Об этом сообщило агентство Reuters.
В Оркостане Малофеев известен как показательно православный гражданин, у него также есть пропагандистский канал "Царьград ТВ".
Глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс отметил, что средства могут быть направлены в пользу Украины.
Ранее стало известно, что деньги, вырученные за продажу футбольного клуба "Челси", принадлежавшего известному российскому олигарху Роману Абрамовичу, также могут быть направлены украинскому государству.
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