Предварительно в Энергодаре взорвали автомобиль коллаборанта, работавшего на полицию оккупантов

Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взлетело авто. Взорванная машина принадлежала коллаборанту Евгению Кузьмину, работавшему на оккупационную полицию. Когда город оккупировали россияне, он перешел на сторону врага.

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Вероятно, сработало взрывное устройство. В настоящее время информация о том, кто из коллаборантов больше не будет сотрудничать с рашистами, уточняется. С высокой долей вероятности, Кузьмин и находился за рулем в момент взрыва. Кто взорвал предателя, партизаны или "коллеги", пока неизвестно.

Взрыв был настолько сильным, что в соседних домах выбило окна, а также загорелся стоявший рядом автомобиль. В Энергодаре оккупанты начали "контртеррористические меры", а другими словами задержание несогласных, обыски мирных горожан и поиск украинских диверсантов.