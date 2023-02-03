Экс-динамовец, служащий в рядах ВСУ. Сегодня отмечает День рождения Александр Алиев
Четко и ясно продемонстрировал свою позицию
Фото: із відкритих джерел
Александр Александрович Алиев родился 3 февраля 1985-го в Хабаровске. Сегодня, 3 февраля, ему исполняется 38 лет.
Алиев защищал цвета "Динамо", "Динамо-2", "Локомотива", "Днепра", "Анжи" и казахстанского "Тараза". Под конец профессиональной карьеры выступал на любительском уровне. Вел блог на YouTube, ранее его активно приглашали в различные футбольные студии для комментариев перед матчами или уже после поединков.
В составе "Динамо" Александр брал золотые медали чемпионата Украины, брал Кубок и Суперкубок страны. Алиев – серебряный призер молодежного ЧЕ-2006, бронзовый призер юниорского ЧЕ-2004. Мог сыграть как в центре поля под форвардом, так и на фланге, постоянно демонстрировал мощный удар. С нападающим Артемом Милевским образовал в "Динамо" ударный тандем.
Oleksandr Aliyev with a thunderous free kick pic.twitter.com/8at6LMxr9I— Footy Throwback (@FootyThrowback) July 30, 2016
С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, позднее начал службу в ВСУ.
Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев записал видео и пообещал до конца защищать родную страну! pic.twitter.com/J9mfXNvMde— AB (@ABnewsReal) March 3, 2022
Бывший игрок «Динамо Киев» Александр Алиев, обратился к украинским футболистам, которые остались играть в России.— Оleksа_UA???????? (@Oleksa_UA66) March 5, 2022
«Тимощук, куда ты пропал? Язык в жопу засунул?».
Русский Корабль Иди … pic.twitter.com/8t38r4v0La
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