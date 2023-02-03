В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях
Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие
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В 10:35 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.
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Сообщается, что тревога объявлена из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
МиГ-31К могут сопровождать: истребители Су-30СМ, самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У. Помимо модифицированного МиГ-31 пусковой платформой ракет комплекса "Кинжал" может служить и самолет стратегической авиации Ту-22М3.
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