Известно, когда США объявят о новом пакете помощи. Есть детали по срокам поставки GLSDB в Украину

Соединенные Штаты могут объявить о следующем пакете военной помощи Украине уже 3 февраля. Ожидается, что в него войдут высокоточные дальнобойные снаряды GLSDB с дальностью до 150 км.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица, первые поставки GLSDB займут около девяти месяцев после заключения контракта на их производство для Украины.

Как пишет агентство, крылатые ракеты будут финансироваться производства Boeing-Saab в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). То есть, в ближайшее время GLSDB не развернут в Украине, их ведь еще нужно произвести на заводах. На начальном этапе на этот вид вооружения будет выделено не более $200 миллионов. В Boeing заявили, что заказ станет первой продажей этого оружия.

Кроме "умных ракет", в новый военный пакет для Украины Штаты включат, в частности, противопехотные мины Claymore, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, оборудование поддержки ракет Patriot, переносные ракетные пусковые установки Mk 153, зимние парки.