РФ увеличила кол-во ракетоносителей в Черном море, действия могут быть связаны с саммитом Украина – ЕС
Общий залп может составлять 16 Калибров
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Россия вывела в Черное море десять кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, в настоящее время общий залп может составлять 16 Калибров. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram.
Просматривается подготовка к ракетным ударам. Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации. Назаров попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В акватории Черного моря – в российском Черноморском флоте происходит некоторое движение. Это может быть связано с саммитом Украина-ЕС, который состоится в Киеве сегодня, 3 февраля. Ведь россияне могут попытаться сорвать встречи с международными партнерами. Эту информацию добавила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне обычно бурно реагируют на подобные меры и реакцию мирового сообщества.
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