РФ увеличила кол-во ракетоносителей в Черном море, действия могут быть связаны с саммитом Украина – ЕС

Россия вывела в Черное море десять кораблей. На боевом дежурстве находятся два ракетоносителя, в настоящее время общий залп может составлять 16 Калибров. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в Telegram.

Просматривается подготовка к ракетным ударам. Не исключена и массированная ракетная атака с применением авиации. Назаров попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В акватории Черного моря – в российском Черноморском флоте происходит некоторое движение. Это может быть связано с саммитом Украина-ЕС, который состоится в Киеве сегодня, 3 февраля. Ведь россияне могут попытаться сорвать встречи с международными партнерами. Эту информацию добавила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне обычно бурно реагируют на подобные меры и реакцию мирового сообщества.