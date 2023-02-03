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Нацгвардійці знищили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута

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Цей літак більше не завдасть нікому шкоди

Нацгвардійці знищили російський штурмовик Су-25 в районі Бахмута

Фото из открытых источников

Новина українською

В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины "Иглой" уничтожили еще один штурмовик Су-25 вооруженных сил РФ. Отмечается, что авиация врага активно использует бронированный дозвуковой самолет Су-25, когда пытается уничтожить наземные цели и наносит удары по украинским позициям, населенным пунктам.

"2 февраля в 11:55 утра в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии 3 км. Цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1", совершившим пуск. В результате боевой работы один Су-25 сбит", – подчеркнул командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона третьей бригады оперативного назначения НГУ.

Благодаря боевой работе огневой группы НГУ на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное превосходство. Так, только за прошлую неделю расчет уничтожил вертолет Ми-24 и самолет Су-25 захватнической армии РФ.

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В статье: война с россией Су-25
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Источник:
war.obozrevatel.com

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