ГУР: Задача от Путина – захватить Донбасс до марта
Не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора
gur.gov.ua
Интенсивность боев на востоке Украины попытка реализации задачи Путина относительно захвата восточных областей Украины.
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов. Не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - рассказал он.
В то же время, по словам Юсова, Украинские Силы обороны не сидят, сложа руки.
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