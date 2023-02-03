ГУР: Задача от Путина – захватить Донбасс до марта

Интенсивность боев на востоке Украины попытка реализации задачи Путина относительно захвата восточных областей Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов. Не считая потерь в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - рассказал он.