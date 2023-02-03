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Еще два депутата ВР от ОПЗЖ собираются сложить мандаты на следующей неделе

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Или сами, или вынудят

Еще два депутата ВР от ОПЗЖ собираются сложить мандаты на следующей неделе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вскоре еще два народных депутата от бывшей ОПЗЖ лишатся мандатов. Это произойдет в ближайшую пленарную неделю.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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"Продолжаем работать над очисткой парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может и больше. Детали - вскоре", - отметил Арахамия.

Он добавил, что процесс будет проходить в рамках Конституции и законов Украины, то есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах.

Чуть позже издание РБК-Украина сообщило, народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович намерены сложить мандаты. Это может произойти на следующей неделе.

Об этом изданию сообщил источник в парламенте.

Как рассказал источник, лишится мандатов Столар и Абрамович могут уже на следующем пленарном заседании Рады, которое запланировано на следующую неделю.

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В статье: война с россией Давид Арахамия
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
03.02.2023 в 18:32
А враг Украины п*идарас суркис когда сдаст свой м андат??!!
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