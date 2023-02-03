Гутцайт: Решение о допуске россиян и белорусов к Азиатским играм еще не окончательное

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт ответил на вопрос о возможном допуске россиян и белорусов к Азиатским Играм.

- У нас сложилась такая ситуация, что Россию и Беларусь допустили к Азиатским Играм решением Олимпийского совета Азии. Может ли Украина повлиять на это решение? Есть ли контакт с теми федерациями, которые сейчас против того, чтобы Россия выступала, например, Южная Корея?

- Южная Корея сделала стейтмент по разъяснениям. Хотят получить разъяснения, на каких условиях их допускают. Олимпийскому комитету Южной Кореи это интересно. Потому что, я так понимаю, они внутри это не обсуждали.

Я знаю этот вопрос, он поднимался еще 19 января, когда я присутствовал на саммите МОК, где уже шли консультации по допуску. Президент Томас Бах доложил, сколько всего было сделано для Украины. Реально было многое сделано. Я уже говорил, что до сих пор их нет, потому что есть рекомендации МОК. Мы все, наш зал, и я уверен, что вы, как и наша власть, делали все, что россиян до сих пор нет.

Но в конце он спросил: "Давайте откроем дискуссию о допуске-недопуске".

Я взял слово, однозначно выступил против этого вопроса. У меня был жесткий спек по недопуску российских и белорусских спортсменов. А затем выступил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии. Он сказал, что они могут предоставить все условия, чтобы российские и белорусские спортсмены принимали участие на этом континенте в получении лицензий. МОК это принял.

Я так понимаю, что это тоже еще не окончательно, тоже еще идет обсуждение. Если корейский НОК спросил, то это все еще не определено. Будем смотреть, как все будет происходить.