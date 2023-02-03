Михайличенко, Чередник и Яровенко обратились к Баху с требованием недопуска российских атлетов к ОИ-2024

Олимпийские чемпионы 1988 года по футболу Алексей Михайличенко, Алексей Чередник и Евгений Яровенко направили письмо в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в котором осуждают идею допуска к участию в летних Играх-2024 спортсменов из России.

"Мы, олимпийские чемпионы и граждане многострадальной Украины, которая сейчас платит огромную цену за право сохранить независимость и собственную идентичность, категорически осуждаем идею допуска к участию в Олимпиаде-2024 спортсменов из россии.

Соответствующее предложение было озвучено Международным олимпийским комитетом 25 января, и с тех пор уже многие спортсмены и руководители разных государств поддержали четкую позицию Украины в этом вопросе. Обращаем ваше внимание на то, что мировое сообщество с первых дней полномасштабного вторжения взяло решительный курс на изоляцию россии и ее граждан, открыто и публично не осудивших военную агрессию против Украины.

ФИФА и УЕФА еще в феврале 2022 отстранили все российские команды от всех соревнований, проходящих под эгидой организаций, позже пролонгировав это решение и на сезон-2022/2023 до дальнейшего информирования.

Следует также отметить тот факт, что ни одна российская спортивная федерация публично не осудила военную агрессию против Украины. Тем самым они лишь подтвердили свою молчаливую поддержку преступлений российской армии в Украине. МОК действительно намерен допустить к престижным соревнованиям тех, кто поддерживает убийства невинных людей? Если это произойдет, то станет огромным репутационным ударом и позором всего олимпийского движения", – говорится в письме.