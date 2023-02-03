Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем
Заявление президента Украины по обстановке в Бахмуте
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского с пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС
"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города.
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