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Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем

Общие новости
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(2 голосов)

Заявление президента Украины по обстановке в Бахмуте

Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем

Зеленский Телеграм-канал

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских войск из фронтового Бахмута Донецкой области не будет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского с пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС

"Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (4)
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Sisiha (Львов)
03.02.2023 в 18:11
"...скільки зможемо...", а что потом?
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+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.02.2023 в 18:23
не тявкай .....
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0
-1
Romanik2806 (Киев)
03.02.2023 в 18:48
А потом тебе на Русский корабль и обратно к царю своему в подарочном мешке.
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0
-1
Sisiha (Львов)
03.02.2023 в 19:28
Т.е. вы все(олег донецьк Украіна и Romanik2806 (Киев)) не верите, что потом пойдем контрнаступление? Ах вы с в о л о ч и !
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0
0

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