Павелко: Не может страна, которая отбирает у наших спортсменов возможность готовиться к ОИ-2024, претендовать на сохранение олимпийских принципов равенства

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к Олимпийским играм 2024 года.

"Страна-агрессор всегда использовала спорт как элемент пропаганды, а ее спортсмены выступали субъектами популяризации своего государства на международной арене. Государства-террористки, которая оказывает жестокую агрессию против украинского народа, мирного населения и в том числе против украинских спортсменов. Именно поэтому считаю, что не может быть никаких дискуссий на тему допущения россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Здесь нет места компромиссам!

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха посетить Бахмут, прежде чем принимать решение о допуске россиян к Олимпийским играм в Париже. В свою очередь, как глава отделения Национального олимпийского комитета в Днепропетровской области, приглашаю в Украину представителей Национальных олимпийских комитетов. Приглашу Вас, уважаемые коллеги, посетить разрушенный русскими оккупационными войсками футбольный стадион в Ирпене, посетить Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов", стадион "Солнечный" в Харькове, Центральный стадион Николаева и другие. Все эти спортивные объекты (на самом деле их в разы больше) были атакованы вражескими снарядами. И именно там, где должен быть спорт вне политики, к которому мы все так стремимся, сегодня глубокие воронки.

Не может страна, которая отбирает у наших спортсменов возможность готовиться к Олимпиаде-2024, претендовать на сохранение по отношению к ее гражданам олимпийских принципов равенства. О каких равных возможностях вообще идет речь, когда россияне спокойно готовятся и тренируются на своих базах, а наши олимпийцы вынуждены прерывать свои тренировки по несколько раз в день и под звуки воздушных тревог прятаться в подвалах и бомбоубежищах… Это равные условия?

Я искренне благодарен министрам спорта стран Балтии, Польши, других стран, которые бок о бок сегодня стоят с Украиной! Также призываю каждое цивилизованное государство, уважающее неприкосновенность суверенитета и независимость других стран, выразить свою позицию по поводу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх. Ведь смолчать сейчас, это все равно, что предать принципы Олимпийской хартии, которые прямо противоположны принципам войны!" – написал Павелко в Фейсбук.