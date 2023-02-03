Зеленский прокомментировал ход и цель состоявшегося в Киеве саммита Украина - ЕС
Стремление – как можно быстрее начать переговоры по вхождению в организацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход и цель саммита Украина – ЕС, состоявшегося сегодня, 3-го февраля, в Киеве.
"Сегодняшний саммит Украина - ЕС – весомый символ того, что мы справимся с любыми препятствиями для укрепления нашего партнерства и интеграции.
Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - написал глава государства.
Отметим, что ранее украинские власти заявляли о том, что рассчитывают, что до конца 2024-го года страна будет готова к членству в ЕС.
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