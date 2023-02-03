  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский прокомментировал ход и цель состоявшегося в Киеве саммита Украина - ЕС
В тренде

Зеленский прокомментировал ход и цель состоявшегося в Киеве саммита Украина - ЕС

Общие новости
(1 голосов)

Стремление – как можно быстрее начать переговоры по вхождению в организацию

Зеленский прокомментировал ход и цель состоявшегося в Киеве саммита Украина - ЕС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход и цель саммита Украина – ЕС, состоявшегося сегодня, 3-го февраля, в Киеве.

"Сегодняшний саммит Украина - ЕС – весомый символ того, что мы справимся с любыми препятствиями для укрепления нашего партнерства и интеграции.

Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - написал глава государства.

Отметим, что ранее украинские власти заявляли о том, что рассчитывают, что до конца 2024-го года страна будет готова к членству в ЕС.

По теме
yellow-arrow
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2.2 миллиарда долларов
yellow-arrow
Павелко: Не может страна, которая отбирает у наших спортсменов возможность готовиться к ОИ-2024, претендовать на сохранение олимпийских принципов равенства
yellow-arrow
Михайличенко, Чередник и Яровенко обратились к Баху с требованием недопуска российских атлетов к ОИ-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде