Зеленский прокомментировал ход и цель состоявшегося в Киеве саммита Украина - ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход и цель саммита Украина – ЕС, состоявшегося сегодня, 3-го февраля, в Киеве.

"Сегодняшний саммит Украина - ЕС – весомый символ того, что мы справимся с любыми препятствиями для укрепления нашего партнерства и интеграции.

Наша цель абсолютно ясна: начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе по сближению Украины и ЕС", - написал глава государства.