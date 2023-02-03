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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2.2 миллиарда долларов

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Эта сумма будет разбита на две части

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2.2 миллиарда долларов

Фото - Reuters

UA-Футбол
Новина українською

США объявляют о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает журналист и ведущий "Голоса Америки" Остап Ярыш, публикуя список вооружения, которое достанется украинской Армии в рамках этого пакета.

Отметим, что сумма будет разделена на две части. 425 миллионов будут выделены из запасов Минобороны США, а 1.75 миллиарда – это заказ производителю.

Отметим, что в списке вооружения есть опция Precision guided rockets. Судя по открытой информации, это так называемые "планирующие бомбы" GLSDB, которые способны поражать цель на 150 километров.

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В статье: война с россией
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