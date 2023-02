США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 2.2 миллиарда долларов

США объявляют о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает журналист и ведущий "Голоса Америки" Остап Ярыш, публикуя список вооружения, которое достанется украинской Армии в рамках этого пакета.

⚡️US announces additional $2.2 billion weapons package for #Ukraine. This includes the authorization of a Presidential Drawdown of up to $425 million, as well as $1.75 billion in Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) funds. Details ???? pic.twitter.com/vQsiia7ePE