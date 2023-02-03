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Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году

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Вечернее видеообращение главы государства

Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году

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UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил очередной день полномасштабной войны с Россией. И снова, как и вчера, сегодняшний день (03.02.2023) был посвящен дипломатическому фронту. А точнее – саммиту Украина - ЕС, где обсуждался вопрос о возможном членстве Украины в Союзе.

"Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины. И мы достигнем целей нашего государства. Европейских целей нашего государства.

Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом – во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре.

Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году. Есть понимание партнерами также и того, что в этом году должны, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку нашего государства и давление на Россию", - сказал президент Украины.

Война продолжается, но, несмотря ни на что, Украина смотрит в будущее и работает над тем, чтобы будущее было европейским: "Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местные бюджеты".

Также Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто каждый день борется за независимость Украины на фронте.

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В статье: война с россией
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