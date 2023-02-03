ЕС и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты
Элемент давления на Россию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский Союз и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Также дипломаты договорились пересмотреть цены на сырую нефть.
Green light on the two price caps on ???????? petroleum products (100 USD for diesel, 45 USD for various oils). Also written commitment for a review of the ???????? crude oil cap (currently 60 usd) in March. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 3, 2023
"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Также Урсула фон дер Ляен отметила, что в воскресенье вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.
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