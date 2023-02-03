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ЕС и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

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Элемент давления на Россию

ЕС и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Европейский Союз и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Также дипломаты договорились пересмотреть цены на сырую нефть.

"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Также Урсула фон дер Ляен отметила, что в воскресенье вступает в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

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В статье: война с россией
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