ЕС и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

Европейский Союз и страны G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Также дипломаты договорились пересмотреть цены на сырую нефть.

Green light on the two price caps on ???????? petroleum products (100 USD for diesel, 45 USD for various oils). Also written commitment for a review of the ???????? crude oil cap (currently 60 usd) in March. #Ukraine