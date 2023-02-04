45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3-е февраля.

После неплохого дебюта Михаила Мудрика в футболке "Челси", когда он отыграл примерно полчаса против "Ливерпуля", многие ждали следующего матча лондонцев, дабы вновь увидеть украинца в деле. Увы, на этот раз дела у него пошли хуже. Вингер вышел в старте против "Фулхэма", однако за отведенное ему время ничем особым не запомнился. Мудрик отыграл лишь 45 минут, был заменен уже в перерыве, а его клуб, как впрочем и соперник, не смогли ничего показать в атаке - 0:0. "Челси" ныне идет на девятом месте в АПЛ, "Фулхэм" смог подняться на шестое.

Два украинских клуба, которые весной будут принимать участие в еврокубках, в прошедшую пятницу синхронно подали заявку на Лигу Европы и Лигу Конференций. Не обошлось без внедрения новичков. "Шахтер" прогнозируемо выделил место под опытного Ярослава Ракицкого, а также под юного и перспективного форварда Кевин Келси, который был куплен у уругвайского "Бостон Ривера". "Горняки", напомним, в рамках 1/16 Лиги Европы сыграют против "Ренна". Что касается "Днепра-1" , то коллектив Кучера заявил на Лигу Конференций Кордейро, Матарриту и Пеглоу. А вот для приобретенного у "Вереса" Евгения Пасича места в заявке не нашлось. В 1/16 ЛК днепряне встретятся с хорошо знакомым кипрским "АЕКом". Также отметим, что "Челси" заявил на матчи Лиги Чемпионов Михаила Мудрика .

Не отходим далеко от УПЛ. Украинские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона, проводя контрольные матчи на сборах. Впервые в Турции победило киевского "Динамо". После двух поражений и ничьей, коллектив Луческу поглумился над представителем второго румынского дивизиона - "Унирем Деж". "Динамо" забило пять (дубль Бенито, голы Супряги, Ваната и Тымчика), пропустив при этом лишь раз. Победили также "Днепр-1" ( 1:0 против "Атырау" , гол Когута) и "Металлист 1925" ( 1:0 против "Гостивара" , голы Бычека). Без голов и дальше живет харьковский "Металлист" - на сей раз 0:0 против "Торпедо" Кутаиси .

Лондонский "Арсенал" идет к первой за многие годы победе в АПЛ, параллельно с этим не забывая усилять состав. На этот раз клуб продлил контракт с Габриэлем Мартинелли, который отыгрывает важную роль в построениях Артеты. Официально детали раскрыты не были, однако ранее английские СМИ писали, что бразилец подпишет долгосрочный контракт до лета 2027-го года и будет получать порядка 180 тысяч фунтов в неделю. За три с половиной года в Лондоне вингер в сумме провел 111 игр, забил 25 голов и отдал 16 голевых передач. Параллельно с этим отметим два трансфера, которые имеют отношение к украинскому футболу - "Минай" вернул в УПЛ Михаил Гечева (ранее играл за "Верес"), подписав контракт на два года, а форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник нашел новый клуб за рубежом. На полгода его арендовал австрийский "Грацер АК 1902" .

Английская премьер-лига раздала традиционные награды, выбрав лучшего тренера и лучшего футболиста прошедшего месяца. Самым ценным игроком января стал Маркус Рашфорд, который ныне является главным действующим лицом в "Манчестер Юнайтед". В четырех играх ему удалось отличиться тремя забитыми голами, а его клуб ныне уверенно держится в зоне ЛЧ. А вот награда лучшему коучу получилась достаточно предсказуемой. В третий раз в этом сезоне равных не имел Микель Артета - его "Арсенал" не проиграл "Ньюкаслу" (0:0), а также сумел обыграть "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Ныне "канониры" лидируют в АПЛ.