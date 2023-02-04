45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля

После неплохого дебюта Михаила Мудрика в футболке "Челси", когда он отыграл примерно полчаса против "Ливерпуля", многие ждали следующего матча лондонцев, дабы вновь увидеть украинца в деле. Увы, на этот раз дела у него пошли хуже. Вингер вышел в старте против "Фулхэма", однако за отведенное ему время ничем особым не запомнился. Мудрик отыграл лишь 45 минут, был заменен уже в перерыве, а его клуб, как впрочем и соперник, не смогли ничего показать в атаке - 0:0. "Челси" ныне идет на девятом месте в АПЛ, "Фулхэм" смог подняться на шестое.
Два украинских клуба, которые весной будут принимать участие в еврокубках, в прошедшую пятницу синхронно подали заявку на Лигу Европы и Лигу Конференций. Не обошлось без внедрения новичков. "Шахтер" прогнозируемо выделил место под опытного Ярослава Ракицкого, а также под юного и перспективного форварда Кевин Келси, который был куплен у уругвайского "Бостон Ривера". "Горняки", напомним, в рамках 1/16 Лиги Европы сыграют против "Ренна". Что касается "Днепра-1", то коллектив Кучера заявил на Лигу Конференций Кордейро, Матарриту и Пеглоу. А вот для приобретенного у "Вереса" Евгения Пасича места в заявке не нашлось. В 1/16 ЛК днепряне встретятся с хорошо знакомым кипрским "АЕКом". Также отметим, что "Челси" заявил на матчи Лиги Чемпионов Михаила Мудрика.
Не отходим далеко от УПЛ. Украинские клубы продолжают готовиться ко второй части сезона, проводя контрольные матчи на сборах. Впервые в Турции победило киевского "Динамо". После двух поражений и ничьей, коллектив Луческу поглумился над представителем второго румынского дивизиона - "Унирем Деж". "Динамо" забило пять (дубль Бенито, голы Супряги, Ваната и Тымчика), пропустив при этом лишь раз. Победили также "Днепр-1" (1:0 против "Атырау", гол Когута) и "Металлист 1925" (1:0 против "Гостивара", голы Бычека). Без голов и дальше живет харьковский "Металлист" - на сей раз 0:0 против "Торпедо" Кутаиси.
Лондонский "Арсенал" идет к первой за многие годы победе в АПЛ, параллельно с этим не забывая усилять состав. На этот раз клуб продлил контракт с Габриэлем Мартинелли, который отыгрывает важную роль в построениях Артеты. Официально детали раскрыты не были, однако ранее английские СМИ писали, что бразилец подпишет долгосрочный контракт до лета 2027-го года и будет получать порядка 180 тысяч фунтов в неделю. За три с половиной года в Лондоне вингер в сумме провел 111 игр, забил 25 голов и отдал 16 голевых передач. Параллельно с этим отметим два трансфера, которые имеют отношение к украинскому футболу - "Минай" вернул в УПЛ Михаил Гечева (ранее играл за "Верес"), подписав контракт на два года, а форвард "Шахтера" Богдан Вьюнник нашел новый клуб за рубежом. На полгода его арендовал австрийский "Грацер АК 1902".
Английская премьер-лига раздала традиционные награды, выбрав лучшего тренера и лучшего футболиста прошедшего месяца. Самым ценным игроком января стал Маркус Рашфорд, который ныне является главным действующим лицом в "Манчестер Юнайтед". В четырех играх ему удалось отличиться тремя забитыми голами, а его клуб ныне уверенно держится в зоне ЛЧ. А вот награда лучшему коучу получилась достаточно предсказуемой. В третий раз в этом сезоне равных не имел Микель Артета - его "Арсенал" не проиграл "Ньюкаслу" (0:0), а также сумел обыграть "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Ныне "канониры" лидируют в АПЛ.