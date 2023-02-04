В Бахмуте погиб волонтер из США

Американский волонтер Пит Рид погиб в четверг в городе Бахмут во время оказания помощи гражданскому населению. Об этом сообщает основанная им группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine

"В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая должность председателя правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время предоставления помощи", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что смерть Рида является напоминанием об опасности, с которой сталкиваются спасатели и работники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем.

Питу было всего 33 года. В прошлом он морской пехотинец США, а затем мужчина перешел к волонтерской деятельности в зонах конфликтов.