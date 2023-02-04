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Россияне увеличили присутствие военного корпуса в Мариупольском районе почти вдвое

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Отметка достигает 30 тысяч

Россияне увеличили присутствие военного корпуса в Мариупольском районе почти вдвое

Фото з відкритих джерел

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В Мариуполе и районе захватчики наращивают силы своих солдат за счет количества. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко:

“Только за последнюю неделю военный корпус оккупантов увеличился на 10-15 тысяч.

Большинство расквартировано в Мариупольском районе по селам по тактике "живого щита".

В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе”, - заявил советник.

В частности, среди этого количества были замечены так называемые "кадыровцы", зашедшие в одно из приморских сел количеством две-три тысячи человек.

Местные жители сообщают, что в личных разговорах оккупанты делятся с ними приоритетами атаки российской армии: Угледар и Запорожье.

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В статье: война с россией Петр Андрющенко
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