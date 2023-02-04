Россияне увеличили присутствие военного корпуса в Мариупольском районе почти вдвое
Отметка достигает 30 тысяч
Фото з відкритих джерел
В Мариуполе и районе захватчики наращивают силы своих солдат за счет количества. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко:
“Только за последнюю неделю военный корпус оккупантов увеличился на 10-15 тысяч.
Большинство расквартировано в Мариупольском районе по селам по тактике "живого щита".
В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе”, - заявил советник.
В частности, среди этого количества были замечены так называемые "кадыровцы", зашедшие в одно из приморских сел количеством две-три тысячи человек.
Местные жители сообщают, что в личных разговорах оккупанты делятся с ними приоритетами атаки российской армии: Угледар и Запорожье.
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