Россияне увеличили присутствие военного корпуса в Мариупольском районе почти вдвое

В Мариуполе и районе захватчики наращивают силы своих солдат за счет количества. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко:

“Только за последнюю неделю военный корпус оккупантов увеличился на 10-15 тысяч. Большинство расквартировано в Мариупольском районе по селам по тактике "живого щита". В целом можем говорить о примерно 30 тысячах оккупантов, сконцентрированных в Мариуполе и районе”, - заявил советник.

В частности, среди этого количества были замечены так называемые "кадыровцы", зашедшие в одно из приморских сел количеством две-три тысячи человек.

Местные жители сообщают, что в личных разговорах оккупанты делятся с ними приоритетами атаки российской армии: Угледар и Запорожье.