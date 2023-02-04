Число погибших россиян перевалило за 130 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итог потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

Было убито еще 720 человек личного состава. Кроме этого, было уничтожено 35 единиц техники, в том числе три системы ПВО.

Общие потери россиян с 24 февраля: