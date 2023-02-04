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Число погибших россиян перевалило за 130 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Также уничтожены 35 единиц техники

Число погибших россиян перевалило за 130 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подвел итог потерь россиян за минувшие сутки войны против Украины.

Было убито еще 720 человек личного состава. Кроме этого, было уничтожено 35 единиц техники, в том числе три системы ПВО.

Общие потери россиян с 24 февраля:

  • личного состава – около 130 590 (+720 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3218 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2220 (+5) ед,
  • РСЗО – 460 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 225 (+3) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13) ед,
  • специальной техники – 203 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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