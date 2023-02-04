"Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины

Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил о создании танковой коалиции для Украины:

“Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много”, – написал Резников.

It's official: The tank coalition for Ukraine has been born and is actively growing. Soon, we will happily welcome Leopards, Challengers and Abrams on the Ukrainian ground. A lot of them.

Pullover — thanks to @Deepstate_UA for its work and creativity! pic.twitter.com/qHKxdUZ87t — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023

Напомним, что ранее Великобритании пообещала передать танки "Челленджер", США – "Абрамс", а Германии "Леопарды" обоих поколений. Кроме того, Берлин разрешил реэкспорт своих танков в Украину.