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"Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Поддержка Запада развивается

"Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил о создании танковой коалиции для Украины:

“Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много”, – написал Резников.

Напомним, что ранее Великобритании пообещала передать танки "Челленджер", США – "Абрамс", а Германии "Леопарды" обоих поколений. Кроме того, Берлин разрешил реэкспорт своих танков в Украину.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.02.2023 в 13:34
Скільки ще людей загине до твого пафосного "незабаром"...
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Romanik2806 (Киев)
04.02.2023 в 13:57
Вын особисто тобі з заводу їх не привезе. Це бюрократія. Ти сильно переживав коли ізраїль з Палестиною воює, чи Ірак з Америкою? Так само їм і до нашої війни.
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