"Их очень много". Резников объявил о рождении танковой коалиции для Украины
Поддержка Запада развивается
фото из свободных источников
Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Twitter сообщил о создании танковой коалиции для Украины:
“Официально: Танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы с радостью будем приветствовать "Леопарды", "Челленджеры" и "Абрамс" на украинской земле. Их очень много”, – написал Резников.
It's official: The tank coalition for Ukraine has been born and is actively growing. Soon, we will happily welcome Leopards, Challengers and Abrams on the Ukrainian ground. A lot of them.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2023
Pullover — thanks to @Deepstate_UA for its work and creativity! pic.twitter.com/qHKxdUZ87t
Напомним, что ранее Великобритании пообещала передать танки "Челленджер", США – "Абрамс", а Германии "Леопарды" обоих поколений. Кроме того, Берлин разрешил реэкспорт своих танков в Украину.
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