Павелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации
Ранее обе стороны критиковали друг друга
facebook.com/Andriyak
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и сама УАФ подали иск к известному блоггеру Константину Андриюку.
Как говорится на сайте Судебной власти Украины, истцы требуют опровержения недостоверной информации со стороны ответчика. Дело было зарегистрировано 1 февраля этого года.
Андриюк уже прокомментировал этот иск на у себя в телеграм-канале.
"Одно из лучших признаний моей деятельности. И да, то, что я пишу о Павелко и УАФ, является правдой! И этой правды он боится и хочет заткнуть мне рот!", - написал он.
Напомним, что Константин Андриюк известен своими инсайдами из Дома футбола. Из последнего блоггер сообщил, что у одного из вице-президентов УАФ
Ранее мы сообщали, что УАФ не выдала Андрию аккредитацию на недавнюю пресс-конференцию Павелка. Прессаташе сборной Украины Александр Гливинский
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