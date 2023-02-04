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Павелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации

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Ранее обе стороны критиковали друг друга

Павелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации

facebook.com/Andriyak

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и сама УАФ подали иск к известному блоггеру Константину Андриюку.

Как говорится на сайте Судебной власти Украины, истцы требуют опровержения недостоверной информации со стороны ответчика. Дело было зарегистрировано 1 февраля этого года.

Андриюк уже прокомментировал этот иск на у себя в телеграм-канале.

"Одно из лучших признаний моей деятельности. И да, то, что я пишу о Павелко и УАФ, является правдой! И этой правды он боится и хочет заткнуть мне рот!", - написал он.

Напомним, что Константин Андриюк известен своими инсайдами из Дома футбола. Из последнего блоггер сообщил, что у одного из вице-президентов УАФ российское гражданство, поэтому он ушел с должности. Также Андреюк распространял информацию, что Павелко готов уйти с УАФ в обмен на должность Министра молодежи и спорта.

Ранее мы сообщали, что УАФ не выдала Андрию аккредитацию на недавнюю пресс-конференцию Павелка. Прессаташе сборной Украины Александр Гливинский сказал, что блоггер не получил аккредитацию "из-за сознательной фабрикации им данных для целенаправленной дискредитации Андрея Павелко" и назвал Андриюка "инфокиллером, неоднократно фабрикующим данные".

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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