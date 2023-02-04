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Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку

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Такие мероприятия стали обыденностью

Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку

фото из свободных источников

Новина українською

Центр нацсопротивления опубликовал перехват разговоров оккупантов на фронте: из них следует, что россияне ликвидируют командиров, затягивающих исполнение приказов. Об этом написано на сайте Центра национального сопротивления.

Специалисты утверждают, что россияне прибегают к практикам военного командования Второй мировой войны: расстрел тех, кто медлит или отказывается от исполнения приказов. В частности, россияне получили приказ выйти на админграницы Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения: "именно поэтому все силы бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев".

"В соответствии с перехватом радиообмена боевиков из ПВК Вагнер, военный с позывным "Акробат" получил приказ расстрелять другого офицера, Устинова, и повести его группу в бой. Из-за плохой связи боевик "Акробат" сначала услышал, что должен расстрелять всю группу. По его реакции заметно, что это для них обычная практика", - отметили в ЦНС.

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В статье: война с россией Бахмут
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Источник:
ЦНС

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