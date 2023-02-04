Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку
Такие мероприятия стали обыденностью
фото из свободных источников
Центр нацсопротивления опубликовал перехват разговоров оккупантов на фронте: из них следует, что россияне ликвидируют командиров, затягивающих исполнение приказов. Об этом написано на сайте Центра национального сопротивления.
Специалисты утверждают, что россияне прибегают к практикам военного командования Второй мировой войны: расстрел тех, кто медлит или отказывается от исполнения приказов. В частности, россияне получили приказ выйти на админграницы Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения: "именно поэтому все силы бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев".
"В соответствии с перехватом радиообмена боевиков из ПВК Вагнер, военный с позывным "Акробат" получил приказ расстрелять другого офицера, Устинова, и повести его группу в бой. Из-за плохой связи боевик "Акробат" сначала услышал, что должен расстрелять всю группу. По его реакции заметно, что это для них обычная практика", - отметили в ЦНС.
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