Россияне под Бахмутом расстреливают командиров, отказавшихся вести солдат в атаку

Центр нацсопротивления опубликовал перехват разговоров оккупантов на фронте: из них следует, что россияне ликвидируют командиров, затягивающих исполнение приказов. Об этом написано на сайте Центра национального сопротивления.

Специалисты утверждают, что россияне прибегают к практикам военного командования Второй мировой войны: расстрел тех, кто медлит или отказывается от исполнения приказов. В частности, россияне получили приказ выйти на админграницы Донецкой области к годовщине полномасштабного вторжения: "именно поэтому все силы бросили на осуществление окружения Бахмута, который они пытаются захватить уже более 9 месяцев".