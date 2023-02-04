Маляр: россияне бросили все силы на прорыв обороны ВСУ и оцепления Бахмута
Но успеха не имели
Интерфакс Украина
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подытожила официальные сведения с фронта за эту неделю.
"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.
Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились", - сообщила Маляр.
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Источник:Ганна Маляр
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