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Маляр: россияне бросили все силы на прорыв обороны ВСУ и оцепления Бахмута

Общие новости
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Но успеха не имели

Маляр: россияне бросили все силы на прорыв обороны ВСУ и оцепления Бахмута

Интерфакс Украина

Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подытожила официальные сведения с фронта за эту неделю.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились", - сообщила Маляр.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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Источник:
Ганна Маляр

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