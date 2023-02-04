Первый танк Leopard 2 уже летит в Украину

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что первый танк Leopard 2 уже отправился в Украину.

"Сегодня самолет Королевских военно-воздушных сил Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада посылает в Украину.

Канада поддерживает народ Украины – и мы будем продолжать снабжать Вооруженные Силы Украины техникой, необходимой для победы”, - сообщила министерша национальной обороны Канады Анита Ананд.