Первый танк Leopard 2 уже летит в Украину
От Канады
Facebook Anita Anand
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что первый танк Leopard 2 уже отправился в Украину.
"Сегодня самолет Королевских военно-воздушных сил Канады вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада посылает в Украину.
Канада поддерживает народ Украины – и мы будем продолжать снабжать Вооруженные Силы Украины техникой, необходимой для победы”, - сообщила министерша национальной обороны Канады Анита Ананд.
Источник: Генштаб ВСУ
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Источник:Facebook Anita Anand
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