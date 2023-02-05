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Россияне в субботу не использовали авиацию, но наступали уже на пяти направлениях

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ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения живой силы врага

Россияне в субботу не использовали авиацию, но наступали уже на пяти направлениях

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 5 февраля, сообщает, что армии РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшую субботу подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское и Клищиивка Донецкой области.

При этом на других направлениях враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей, обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

В течение суток противник совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. Генштаб не указывает ракетные или авиационные удары в течение субботы, но подчеркивает, что высокой остается угроза нанесения таких ударов РФ по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Между тем, украинская авиация в субботу нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому, російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі. Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії.

Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію російської федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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