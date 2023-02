США сбили китайский шпионский аэростат над Калифорнией. Пекин выразил протест

В пятницу, 3 февраля, американские СМИ сообщили, что над территорией Соединенных Штатов зафиксирован неизвестный аэростат. Вскоре власти США заявили, что аэростат принадлежит Китаю и ведет разведку американских стратегических объектов.

На этом фоне Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отменил намеченный на ближайшее время визит в Пекин.

Впрочем, в министерстве иностранных дел Китая заявили, что аэростат – гражданский, используется для научных исследований и на территорию США залетел случайно.

Военные США следили за объектом до утра субботы (по местному времени), после чего сбили аэростат с помощью самолета F-22 у берегов Южной Каролины. По словам президента США Джо Байдена, он хотел, чтобы военные сделали это раньше, но те убедили его дождаться, пока аэростат улетит на безопасную для гражданского населения территорию.

It’s appears that a Missile fired from one of the F-22s is what was used to shoot down the Chinese High-Altitude Surveillance Balloon. pic.twitter.com/Cn1IkplsXc