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США сбили китайский шпионский аэростат над Калифорнией. Пекин выразил протест

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США сбили китайский шпионский аэростат над Калифорнией. Пекин выразил протест

Китайський аеростат над США, фото - Getty Images

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В пятницу, 3 февраля, американские СМИ сообщили, что над территорией Соединенных Штатов зафиксирован неизвестный аэростат. Вскоре власти США заявили, что аэростат принадлежит Китаю и ведет разведку американских стратегических объектов.

На этом фоне Госсекретарь США Энтони Блинкен даже отменил намеченный на ближайшее время визит в Пекин.

Впрочем, в министерстве иностранных дел Китая заявили, что аэростат – гражданский, используется для научных исследований и на территорию США залетел случайно.

Военные США следили за объектом до утра субботы (по местному времени), после чего сбили аэростат с помощью самолета F-22 у берегов Южной Каролины. По словам президента США Джо Байдена, он хотел, чтобы военные сделали это раньше, но те убедили его дождаться, пока аэростат улетит на безопасную для гражданского населения территорию.

После того, как США сбили аэростат, Китай выразил протест и заявил, что оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом.

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В статье: США Китай
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