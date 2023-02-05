Россия не способна наступать на Запорожье в ближайшее время - ISW
Эксперты объяснили, чего ждать от оккупантов
ГУР
Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что на нынешнем этапе войны Россия вряд ли сможет атаковать Запорожье, но будет наступать на востоке Украины. Об этом говорится в воскресной сводке ISW
На этой неделе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты рассказывают местным о приказе в течение февраля взять Угледар и Запорожье. По его словам, в последнее время Россия увеличила количество войск на юге Украины и сосредоточила в Мариуполе и окрестностях около 30 000 оккупантов.
ISW считает, что это пока ничего не означает, и в действительности Россия продолжает концентрировать военную технику для наступления на запад Луганской области и Бахмута. Атака на такой большой город, как Запорожье, – это значительная операция, а за время войны Россия ни разу не показала, что способна проводить одновременно несколько больших наступлений, говорится в сводке ISW.
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