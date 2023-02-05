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Россия не способна наступать на Запорожье в ближайшее время - ISW

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Эксперты объяснили, чего ждать от оккупантов

Россия не способна наступать на Запорожье в ближайшее время - ISW

ГУР

Новина українською

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что на нынешнем этапе войны Россия вряд ли сможет атаковать Запорожье, но будет наступать на востоке Украины. Об этом говорится в воскресной сводке ISW

На этой неделе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты рассказывают местным о приказе в течение февраля взять Угледар и Запорожье. По его словам, в последнее время Россия увеличила количество войск на юге Украины и сосредоточила в Мариуполе и окрестностях около 30 000 оккупантов.

ISW считает, что это пока ничего не означает, и в действительности Россия продолжает концентрировать военную технику для наступления на запад Луганской области и Бахмута. Атака на такой большой город, как Запорожье, – это значительная операция, а за время войны Россия ни разу не показала, что способна проводить одновременно несколько больших наступлений, говорится в сводке ISW.

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В статье: война с россией запорожье ISW
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