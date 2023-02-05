  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Около 600 мобилизованных россиян отказались участвовать в боевых действиях - Генштаб
В тренде

Около 600 мобилизованных россиян отказались участвовать в боевых действиях - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

А раненых оккупантов размещают в школах и садах

Около 600 мобилизованных россиян отказались участвовать в боевых действиях - Генштаб

Не всі хочуть помирати в Україні, фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 5 февраля, сообщает о случаях отказов принимать участие в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории.

Также Генштаб указывает, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали.

Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.

По теме
yellow-arrow
Армия РФ потеряла за субботу 700 солдат и 33 единицы техники
yellow-arrow
Россия не способна наступать на Запорожье в ближайшее время - ISW
yellow-arrow
США сбили китайский шпионский аэростат над Каролиной. Пекин выразил протест
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде