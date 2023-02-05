Около 600 мобилизованных россиян отказались участвовать в боевых действиях - Генштаб
А раненых оккупантов размещают в школах и садах
Не всі хочуть помирати в Україні, фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 5 февраля, сообщает о случаях отказов принимать участие в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории.
Также Генштаб указывает, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские сады, школы или просто складские помещения под полевые госпитали.
Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в городе Светлодарск Донецкой области, прибыл медицинский персонал из Якутии.
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