Армия РФ потеряла за субботу 700 солдат и 33 единицы техники

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ начиная с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2023 года.

За субботу, 4 февраля, было ликвидировано еще 700 кафиров. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 131 290 (+700) человек.

Также было уничтожено 33 единицы техники, в том числе количество уничтоженных боевых бронированных машин перевалило за 6400.