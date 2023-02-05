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Армия РФ потеряла за субботу 700 солдат и 33 единицы техники

Общие новости
(2 голосов)

Итоги дня от Генштаба ВСУ

Армия РФ потеряла за субботу 700 солдат и 33 единицы техники

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ начиная с 24 февраля 2022 года по 5 февраля 2023 года.

За субботу, 4 февраля, было ликвидировано еще 700 кафиров. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 131 290 (+700) человек.

Также было уничтожено 33 единицы техники, в том числе количество уничтоженных боевых бронированных машин перевалило за 6400.

  • Танков - 3220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем /- 2226 (+6) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 227 (+2) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+2),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5091 (+10) ед,
  • специальная техника – 203 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.02.2023 в 09:32
То не солдати...
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