Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – разрушен корпус одного из ВУЗов

Утром воскресенья, 5 февраля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Харькову. По предварительной информации, атаковали ракетами С-300 из Белгородской области по центральной части города.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сейчас известно о четырех пострадавших.

Харьковская областная прокуратура публикует фото с последствиями прилета в здание университета Бекетова. Есть прямое попадание в главный корпус, разрушено несколько этажей. В архитектурном корпусе выбиты окна и двери, повреждено оборудование.