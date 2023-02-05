Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – разрушен корпус одного из ВУЗов
В результате удара есть раненые
фото - Харківська обласна прокуратура
Утром воскресенья, 5 февраля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Харькову. По предварительной информации, атаковали ракетами С-300 из Белгородской области по центральной части города.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сейчас известно о четырех пострадавших.
Харьковская областная прокуратура публикует фото с последствиями прилета в здание университета Бекетова. Есть прямое попадание в главный корпус, разрушено несколько этажей. В архитектурном корпусе выбиты окна и двери, повреждено оборудование.
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