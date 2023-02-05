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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – разрушен корпус одного из ВУЗов

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В результате удара есть раненые

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – разрушен корпус одного из ВУЗов

фото - Харківська обласна прокуратура

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Утром воскресенья, 5 февраля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Харькову. По предварительной информации, атаковали ракетами С-300 из Белгородской области по центральной части города.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сейчас известно о четырех пострадавших.

Харьковская областная прокуратура публикует фото с последствиями прилета в здание университета Бекетова. Есть прямое попадание в главный корпус, разрушено несколько этажей. В архитектурном корпусе выбиты окна и двери, повреждено оборудование.

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В статье: война с россией
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