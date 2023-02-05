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Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского

Общие новости
(3 голосов)

Переговоры прошли сразу после полномасштабного вторжения

Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале войны, ведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, взял с него обещание не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью израильскому ТБ Беннетт рассказал, что разговор состоялся во время личной встречи в первые дни войны в начале марта 2022 года.

По его словам, он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.

"Вы намерены убить Зеленского?" Путин ответил: "Я не буду убивать Зеленского", – вспомнил Беннет.

По его словам, он переспросил главу Кремля: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин якобы снова пообещал этого не делать.

Беннет рассказал, что после этого, отправляясь в аэропорт из Кремля, позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить, что ему не грозит смерть. Президент Украины спросил его, уверен ли Беннет. Он ответил: "100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать".

Беннет утверждает, что через два часа после этого разговора Зеленский якобы записал видео из своего кабинета (до этого он якобы находился в бункере), заявляя, что не боится.

После переговоров в Москве Беннет направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего они посетили Францию, Великобританию и США.

Отметим, что ранее сам Владимир Зеленский заявлял, что на него совершалось около десяти покушений.

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В статье: война с россией
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Источник:
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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.02.2023 в 11:46
Ахах) "путін обіцяв тебе не вбивати" - "О, справді? Ну тоді я виходжу із бункера. Бо ж путін обіцянки ніколи не порушує")) Мабуть якось так повинна була виглядати ця розмова, зі слів цього недоумка. Що за маячня, хто в таке повірить))
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
05.02.2023 в 12:15
Ага, повна дурня. Очевидно потрібна цьому Бенету щоб показати в Ізраїлі який він важливий та вправний дипломат
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+1
0

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