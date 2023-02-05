Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского
Переговоры прошли сразу после полномасштабного вторжения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в начале войны, ведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, взял с него обещание не убивать президента Украины Владимира Зеленского.
В интервью израильскому ТБ Беннетт рассказал, что разговор состоялся во время личной встречи в первые дни войны в начале марта 2022 года.
По его словам, он прилетел в Москву, чтобы выступить посредником между РФ и Украиной.
"Вы намерены убить Зеленского?" Путин ответил: "Я не буду убивать Зеленского", – вспомнил Беннет.
По его словам, он переспросил главу Кремля: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин якобы снова пообещал этого не делать.
Беннет рассказал, что после этого, отправляясь в аэропорт из Кремля, позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить, что ему не грозит смерть. Президент Украины спросил его, уверен ли Беннет. Он ответил: "100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать".
Беннет утверждает, что через два часа после этого разговора Зеленский якобы записал видео из своего кабинета (до этого он якобы находился в бункере), заявляя, что не боится.
После переговоров в Москве Беннет направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, после чего они посетили Францию, Великобританию и США.
Отметим, что ранее сам Владимир Зеленский заявлял, что на него совершалось около десяти покушений.
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