Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba
Система в ближайшее время усилит возможности ВСУ
Міністерство оборони України/Автор невідомий
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук приказал украинским военным отбыть на обучение управлению системой ПВО "SAMP/T-Mamba".
"Принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение за границу. И они уже в пути.
Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba.
Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение относительно предоставления систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства", - сказал генерал-лейтенант.
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