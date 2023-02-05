  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba
В тренде

Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Система в ближайшее время усилит возможности ВСУ

Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba

Міністерство оборони України/Автор невідомий

Новина українською

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук приказал украинским военным отбыть на обучение управлению системой ПВО "SAMP/T-Mamba".

"Принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение за границу. И они уже в пути.

Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba.

Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение относительно предоставления систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства", - сказал генерал-лейтенант.

По теме
yellow-arrow
Экс-премьер Израиля заявил, что взял с Путина обещание не убивать Зеленского
yellow-arrow
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову – разрушен корпус одного из ВУЗов
yellow-arrow
Армия РФ потеряла за субботу 700 солдат и 33 единицы техники
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ВСУ ППО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Military Media Center

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде