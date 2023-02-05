Украинские зенитчики отправились за границу учиться управлять системами ПВО Mamba

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук приказал украинским военным отбыть на обучение управлению системой ПВО "SAMP/T-Mamba".

"Принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение за границу. И они уже в пути.

Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba.

Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение относительно предоставления систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства", - сказал генерал-лейтенант.