СМИ: Буданов может заменить Резникова на посту министра обороны Украины

Издание Украинская правда, ссылаясь на источники в Офисе президента Украины, Кабмине и силовых ведомствах, сообщает, что на следующей недели министр обороны Алексей Резников может покинуть свой пост.

Его место, вероятнее всего, займет действующий глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Отмечается, что команда президента раздумывает, куда перевести Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде".

Как вариант рассматривается, что Резников станет новым министром юстиции. По данным УП, действующего министра Дениса Малюску могут отправить послом в одну из европейских стран.

Известно, что Буданов уже ищет замену в ГУР. "Кириллу очень тяжело уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но размышлять времени уже особо нет", - объясняет источник среди силовиков.

В интервью УП, которое выйдет в ближайшее время, министр обороны прокомментировал так возможность своего увольнения:

"У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этом посту, не было. Я повторю свой ответ другим СМИ: Каждый чиновник должен отдавать себе отчет, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий".

Напомним, что в последнее время вокруг Министерства обороны Украины разгорелось несколько больших скандалов, связанных с обеспечением ВСУ.