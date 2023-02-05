ВСУ ликвидировали полковника армии РФ, командовавшего бригадой спецназа

В российских соцсетях появилась информация о том, что 2 февраля в районе Донецка был убит полковник армии РФ Сергей Поляков.

Примечательно, что этот Поляков, окончивший в 1996-м Дальневосточное высшее военное командное училище, с 2020-го года был командиром 14-й отдельной бригады специального назначения, подчиненной российскому ГРУ.

Заметим, что эта бригада базируется в Хабаровске, участвовала в обеих чеченских войнах и в интервенции в Сирии.

Из открытых источников известно, что в мае 2022 года был убит подполковник 14-й бригады Альберт Каримов.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ, потери россиян в Украине с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по состоянию на утро 5 февраля 2023 года перевалили за 130 тысяч.