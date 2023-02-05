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Россия нанесла удар по лицею в Херсоне. ФОТО

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Очередной акт терроризма

Россия нанесла удар по лицею в Херсоне. ФОТО

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Войска России обстреляли учебное заведение в Херсоне. По информации областной военной администрации, сегодня с утра под ударом оказался один из лицеев в областном центре.

"Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Возгорание, общей площадью 100 квадратных метров, ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Мирные люди не пострадали", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Отметим, что это не первый обстрел Россией гражданской инфраструктуры Херсонщины сегодня. Ранее мы сообщали, что под ударом оказалось село Чернобаевка.

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В статье: война с россией
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