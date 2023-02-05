Россия нанесла удар по лицею в Херсоне. ФОТО

Войска России обстреляли учебное заведение в Херсоне. По информации областной военной администрации, сегодня с утра под ударом оказался один из лицеев в областном центре.

"Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Возгорание, общей площадью 100 квадратных метров, ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Мирные люди не пострадали", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.