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Зеленский: россия - единственное государство в мире, которое позволяет обстреливать АЭС

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Традиционное обращение президента

Зеленский: россия - единственное государство в мире, которое позволяет обстреливать АЭС

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 5 февраля.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской агрессивной машины.

Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Российские ракеты неоднократно следовали за траекториями над ядерными объектами Украины.

Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточно причин, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами.

Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо всем, кто помогает нашему государству! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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