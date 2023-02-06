Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля
На это нужно 1-2 дня
Міністерство оборони України
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 132160 (+870) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2231 (+5) ед,
- РСЗО – 461 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13) ед,
- специальная техника – 203 (+0).
Данные уточняются.
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