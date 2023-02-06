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Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля

Общие новости
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Разблокирована очередная тысяча оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 5 февраля

Міністерство оборони України

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 132160 (+870) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3231 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6415 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2231 (+5) ед,
  • РСЗО – 461 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13) ед,
  • специальная техника – 203 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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